Müstakil siyaset İP'e kimlik kazandırır

MHP’yi bölme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülkücü camianın tanınmış simalarını yanına alarak 2017 yılında İyi Parti’yi kuran Meral Akşener ilk defa bağımsız hareket ediyor. 81 ilde müstakil adaylarla yerel seçimlere gireceklerini ilan eden ve “Maskeli baloya, mandaya boyun eğmeyeceğiz” diyerek başını CHP’nin çektiği zillet ittifakına dâhil olmayacaklarını ilan eden Meral Akşener’in kararına destek yağıyor. Uzmanlar; terör örgütleri ve marjinal sol yapıların uzantılarıyla hareket etmek yerine her türlü baskıya ve kumpasa rağmen kendi adaylarıyla seçmenin karşısına çıkacak olmasının İyi Parti’ye kaybettirmeyeceğini, aksine şahsiyet ve kimlik kazandıracağını ifade ediyor. Kamuoyunda “İyi Parti, CHP’ye seçim kazandırmak için mi kuruldu” şeklinde bir kanaat oluştuğunu kaydeden uzmanlar, Akit’e yaptıkları açıklamada İyi Parti’nin yeniden ittifak masasına dönmesi halinde “proje” iddialarının güçleneceği ve ‘tabela partisi’ olacağı görüşünde birleşiyor.

Temennimiz samimi olmaları

İP’te olan biteni değerlendiren Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, şunları dile getirdi: “İyi Parti, MHP’yi bölmek için kurulan bir partiydi. Tabii burada istediğini elde edemediler. CHP ve HDP ile yaptığı ittifaklardan dolayı tabanında büyük rahatsızlıklar oldu. Şimdi onlar seçimlere bağımsız girme kararı alarak ilk defa üçüncü bir yol durumundalar. Bunun toplumda karşılığı ne olur, onu bekleyip göreceğiz. Fakat en azından işte kendisini sağa cenahta gören ve milliyetçi, mukaddesatçı bir parti olduğunu söyleyen insanların, HDP’nin olduğu bir ittifakın dışında kalıyor açıklamasını önemsiyoruz. Bu konuda samimi olmalarını temenni ediyoruz. Bu güzel bir adım. Ama ‘yeniden masaya dönelim’ derseler bu sefer İyi Parti kesin tabela partisi olur. CHP ve HDP’nin stepnesi durumuna düşerler. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarına stepne olan bir partinin siyasi arenada varlığını devam ettirmesi imkânsız. Bence bu onların son çıkışı. Ya var olacaklar yada olup siyasetten silinecekler. Burada omurgalı bir duruş sergilemeleri gerekir. Bunu bu zamana kadar yapmadılar. Bundan sonra bu duruşu sergilemelerini ve açıklamalarında samimi olmalarını temenni ediyoruz.”

İYİ Parti iyi yolda

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy da, şu görüşleri ifade etti: “İktidara giden yol, başka partilerin kurduğu masalara eklenen ilave sandalyeye sığıntı gibi oturanların yürüyeceği bir yol değildir. Kurulduğu günden bu yana millet ittifakı ile yol yürüyen ve sürekli kan kaybeden İyi Parti’nin 2024 mahalli seçimlerine tek başına girme kararı, belki de partinin kuruluşundan bu yana alınmış en doğru ve en isabetli karardır. Her parti iktidar olmak ve ideallerini hayata geçirmek için vardır. Bunun için de halkın huzuruna dosdoğru bir program ile çıkan partiler, yılmadan, yorulmadan bu yolda ilerlemeli ve halka kendisini kabul ettirmelidir. Partiler, başka partilerin yaması ya da bastonu olma misyonunu kendilerine nihai hedef olarak seçerlerse, günün sonunda eriyip yok olurlar. İyi Parti, öyle ya da böyle bu millete söyleyecek sözü olan bir partidir. Hedeflerini büyük tutmalı, yapılacak tüm seçimlere tek başına girmeli ve inandığı yolda yürürken birilerine payanda olmamalıdır. Sayın Meral Akşener’in mahalli seçimlerde kendi kararları ve kadroları ile halkın önüne çıkma düşüncesi ve azmi her türlü takdirin üzerindedir. İyi Parti, kumar masalarına dâhil olmak yerine bu masaları deviren olursa halka ümit verir. Bu tarz siyaset istikrarlı bir şekilde izlenirse İyi Parti kısa zaman içinde ana muhalefet partisi konumuna gelebilir.”

Tabanına uygun politika

Altunsoy, şöyle devam etti: “Sayın Akşener doğru bildiklerini, kendine ait doğru kadrolarla, halka doğru bir şekilde anlatabilirse görecektir ki halk ona belki kendisinin bile beklemediği imkânları bahşedecektir. Meral Hanım, Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya selam gönderen ama Aybüke öğretmeni, Yasin Börü’yü, Eren Bülbül’ü ağzına bile almayanlarla aynı masada oturmamalı. Millet bunları görür ve hesabını sandıkta sorar. İyi Parti acil olarak milliyetçi-muhafazakar tabanına uygun politikalar üretmek ve kendisi ile doku uyuşmazlığı olan parti ve mahfillerden süratle uzaklaşmak zorundadır.”