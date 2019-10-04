Müstakil bir faizsiz bankacılık kanunu çıkarılmalı

14 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyumu konu alan tebliğ, İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İSİFAM) düzenlediği panelde değerlendirildi. Merkez Müdürü Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya’nın başkanlığında gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Mehmet Saraç, Doç. Dr. Abdulkadir Tuna ve Halil Ulutaş, bankacılık mevzuatı, kurumsal yönetişim, tebliğin danışma kurulları ile ilgili getirdiği yenilikler ve uygulama ile ilgili boyutları konu alan konuşmalar yaptılar.

Fetva süreçleri detaylı olsun

Değerlendirmelerde şu hususlar üzerinde duruldu:

l Tebliğ, katılım bankacılığı açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu tebliğ ile beraber katılım bankacılığı ilkelerine uyum yasal bir çerçeve kazanmış ve uygulamaların önünü açacak hale geldi.

l Danışma komitelerinin bağımsızlığı, uygulama açısından kararların daha sağlıklı alınması bakımından çok önemli imkânlar sağlayacaktır.

l Katılım bankacılığının daha etkin gelişimi ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak şeffaf bir yapıya sahip olabilmesi için fetva süreçlerinin daha ayrıntılı olarak halka arz edilmesi gerekiyor.

l Tebliğ faizsiz bankacılık açısından önemli bir gelişme olmakla beraber katılım bankaları arasındaki uygulama ve fetva farklılıklarını giderme açısından bazı noktaların netleştirilmesine ihtiyaç duyuluyor.

l Müstakil bir faizsiz bankacılık kanununa ihtiyaç var.

l Tebliğden beklenen sonuçların tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için personel eğitiminin sıkı bir şekilde yapılması gerekiyor.