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Aktüel

Muş'taki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:00:58 -
Muş'taki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kök Hint keneviri, 1,22 gram toz esrar, hassas terazi ve 1 kilo 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'inin tutuklandığı, 4'ünün de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

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