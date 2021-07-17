Muş'taki evlat nöbetinde ilk anne-oğul kavuşması gerçekleşti

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemleri müjdeli haberle devam ediyor.

Muş'un Bulanık ilçesinden kente gelerek HDP Muş il binası önünde oturma eylemine katılan ailenin oğlu A.B., İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu polise teslim oldu.

Türk bayrağını öpüp alnına koydu

Müjdeli haberi alarak Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) gelen anne R.B., 7 yıl aradan sonra ilk kez oğluna sarılmanın sevincini yaşadı. Masanın üzerinde bulunan Türk bayrağını öperek alnına koyan A.B., Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkatine sığındığını ifade etti.

Evladına kavuşan aile sayısı 100'e ulaştı

Ailenin de oğulları A.B.'ye kavuşmasıyla, terörün pençesinden kurtarılan aile sayısı 100'e yükseldi.

“Örgüt orada propaganda ve işkenceler yapıyor”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan A.B., Muş'ta HDP önünde eylem yapan annesini evlat nöbeti tutarken gördüğünü ve polisle bağlantı kurarak gelip teslim olduğunu söyledi.

Örgütün dağda propaganda ve işkence yaptığını anlatan A.B., “Oradakileri kandırıyorlar. Devlet dönmek isteyenlere her türlü destek veriyor, yardım ediyor. Örgüt teslim olunmaması noktasında ‘işkence yapıyorlar' propagandası yapıyor ama öyle bir şey yok. Oradakilere sesleniyorum hiç öyle propagandalara inanmayın. Ne olursa olsun dönün ailenize gelin. Bayramda geldim çok mutluyum. Devlette, poliste hiçbir problem yok teslim olabilirsiniz.” dedi.

“Bu bayram en çok benim bayramım”

Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne R.B. ise devlete ve polise teşekkür ederek, “Benim çocuğumu getirdiler. Ben Muş'ta evlat nöbetindeyken çocuğum beni gördü çok şükür sağ salim geldi. Bu bayram en çok benim bayramım. Oradaki çocuklara sesleniyorum korkmayın gelin. Orası boştur boştur boştur. Anneleriniz günah. Sabah akşam anneleriniz ağlıyor, yolunuzu bekliyorlar. Gelin devlete teslim olun size yardım ediyorlar. Allah devleti, polisi başımızdan eksik etmesin. Benim çocuğum geldi diğer ailelerin çocuğu gelene kadar eyleme destek vereceğim.” diye konuştu.





