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Mustafakemalpaşa’ya alt yapı müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa’daki alt yapı çalışmalarının 31 Mart seçimlerinden hemen sonra başlayacağını açıkladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:18
Mustafakemalpaşa’ya alt yapı müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa’daki alt yapı çalışmalarının 31 Mart seçimlerinden hemen sonra başlayacağını açıkladı. Yapılacak yatırımlara ilişkin ödeneğin Avrupa Yatırım Bankası’nca onaylandığını belirten Başkan Aktaş, “Belki kazılar nedeniyle biraz üzüleceğiz ama sonucunda pırıl pırıl bir Mustafakemalpaşa ile karşılaşacağız” dedi.


Başkan Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa’da faaliyet gösteren cumhur ittifakı üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Belediyeye ait düğün salonunda gerçekleştirilen ve 500’ü aşkın kişinin katıldığı toplantıda, Mustafakemalpaşa için planlanan yatırımlar değerlendirildi.


Yatırımın parası hazır


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa ve ilçeleri için derslerine çalıştıklarını ve yol haritasını belirlediklerini ifade etti. Bundan yaklaşık 8 ay önce mimar, mühendis, esnaf ve işadamlarından oluşan 12 kişilik bir ekip kurduklarını ve başta Mustafakemalpaşa olmak üzere ilçeler için ne yapılabileceğini tüm yönleriyle aylarca masaya yatırdıklarını belirten Başkan Aktaş, “Mustafakemalpaşa için şunu ifade edeyim. Bizim kısa bir süre önce Avrupa Yatırım Bankası’ndan 150 milyon avroluk cazip ödeneğimiz onaylandı. Seçimden hemen sonra Allah nasip kısmet ederse, burada komple alt yapıya giriyoruz. Birkaç sene üzüleceğiz ama pırıl pırıl, kendine vizyon koyan, daha kaliteli hizmetlerin verildiği bir Mustafakemalpaşa’yı hep birlikte hazırlayacağız” diye konuştu.


AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Bozkurt, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar da düğün salonundaki toplantıda söz alarak, gündem ve siyasete dair konuşmalar gerçekleştirdi.


Başkan Aktaş, protokol üyeleri ve beraberindekilerle birlikte daha sonra Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Kapıda Oda Başkanı Tekin Uzkınaytarafından karşılanan Başkan Aktaş, ticaret odasındaki temaslarının ardından sırasıyla Mustafakemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile MHP İlçe Başkanlığına uğradı, şehir merkezindeki cumhur ittifakı Mustafakemalpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:18
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