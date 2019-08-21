Mustafakemalpaşa’da uyuşturucuya geçit yok Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Mustafakemalpaşa Narkotik Büro polisleri, son olarak yapılan operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Mustafakemalpaşa Narkotik Büro polisleri, gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettikleri Serdar B.’yi(27) takibe alarakbaşarılı operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Üzerinde satışa hazır uyuşturucu madde ile yakalanan Serdar B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.