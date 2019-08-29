Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine baskın düzenledi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine baskın düzenledi.



Bursa Mustafakemalpaşa’da narkotik timleri, başarılı operasyonlarını sürdürüyor. İlçenin Şerefiye Mahallesi Karacabey Caddesi’nde ikamet eden Polat K.’nin uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratını alan ekipler, tespit ettikleri ikamete şok baskın düzenledi. Yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen evrakla birlikte savcılığa sevk edilen Polat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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