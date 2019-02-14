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Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Kavşağı Mart ayında açılıyor

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14 Şubat 2019 Perşembe 17:09
Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Kavşağı Mart ayında açılıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Kavşağı yerinde incelemesi yaparak kavşak çalışmasında yüzde 90’lara gelindiğini ve Mart ayında hizmete gireceğini açıkladı


Mustafakemalpaşa ilçesinde yaptığı ziyarette ilçenin ulaşımdaki en önemli noktalarından birisi olan Tatkavaklı Kavşağı’nı yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, ilçenin kuzey batı istikametine geçişini ve diğer mahallelere ulaşımını sağlayan önemli bir kavşak niteliğinde olan Tatkavaklı Kavşağı’nda sona gelindiğini açıkladı. Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak’tan çalışmalar hakkında yerinde bilgi alan Esgin, şunları söyledi:


Çalışmalar Mart ayında bitiyor


“Karacabey’de devam eden yatırımlarımız ve mahallelerimize yapılan hizmetleri yerinde incelememizin ardından AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkanımız Mehmet Kanar, İlçe Başkanımız Murat Hallaçoğlu ve Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Turgay Çolak ile birlikte Mustafakemalpaşa girişinde önemli bir noktada olan Tatkavaklı Kavşağı’nı inceledik. Büyük bir titizlikle devam eden çalışmalarından yüzde 90 oranında tamamlandığını gözlemliyoruz. Tatkavaklı Kavşağı Mustafakemalpaşa ilçemiz için son derece önemli bir noktada bulunuyor. Bursa’ya 16 yılda kazandırdığımız 16 büyük hastaneden birisi de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi. Halkımızın hastaneye en sorunsuz şekilde ulaşımı açısından da Tatkavaklı Kavşağı büyük önem taşıyor. Karayolları ekiplerimiz tarafından her türlü zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalar devam ediyor. Mart ayının ortalarında kavşağımızı hizmete açmayı planlıyoruz.


4 kavşak sessiz sedasız açıldı


Susurluk ile Bursa arasında yer alan 4 önemli kavşak olan Seyran, Gölkıyı, Taşköprü ve Güllüce Köprülü Kavşaklarını sessiz sedasız hizmete açtık. 90’lı yıllarda Başbakanların Bursa’ya gelerek üst geçitleri büyük törenlerle hizmete açtığı dönemlerden bugün mega projeleri sessiz sedasız hizmete açılan dönemlere geldik. Birileri hala daha eski Türkiye özlemi içinde eskide kalan siyasilerini yeniden sahneye koymaya çalışıyor. Biz ise 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini arzulan kadrolar milletimize hizmet etmenin aşkı ve heyecanı duyuyoruz.”

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:09
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