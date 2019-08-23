Mustafa Yeneroğlu’nun tepki gösterdiği o anların arka planı ortaya çıktı! Polise tabure fırlatmışlar

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr



Geçtiğimiz gün Van’da gerçekleşen protestolar sırasında bir polis memurunun eylemciye müdahale ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan itibar suikastine karşın, polis müdahalesinin öncesine ilişkin video sosyal medyada yayılıyor. Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu polis müdahalesini vahşet olarak nitelemiş, terörist eylemciyi de ‘vatandaşımız’ diyerek meşrulaştırmıştı. Ortaya çıkan videoda polis müdahalesine muhatap kalan eylemci teröristin olay öncesi polis memuruna tabure fırlattığı, polisi başından ve boynundan yaraladığı görülüyor.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yeneroğlu’na, “AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van’daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istedi! PKK sevicisi Mustafa! 3 Vatan evladı, o dayak yemesine acıdığın tiplerin,dağdaki köpek arkadaşları tarafından ŞEHİT edildi. Hadi bakalım PKK için ne diyeceksin? Yazıklar olsun.” ifadeleriyle tepki göstermişti.