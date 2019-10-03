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Mustafa Yeneroğlu’ndan tepki çeken Sırrı Süreyya çıkışı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tutuklanmasını eleştirerek, "Fikir özgürlüğü konusunda AİHM/AYM içtihatları açık, dikkate alınsaydı zaten yargılanamazdı. Bu temel hak ihlalleri son bulmalı, AYM/AİHM içtihatları ceza mahkemeleri tarafından dikkate alınmalı" dedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:58
Mustafa Yeneroğlu’ndan tepki çeken Sırrı Süreyya çıkışı!

Anayasa Mahkemesi'nin Sırrı Süreyya Önder hakkında verdiği 'ihlal' kararını değerlendiren AK Partili Mustafa Yeneroğlu, yargıyı eleştirdi.

Yargının AYM içtihatlarını dikkate alarak karar vermesi gerektiğini aksi halde sık sık buna benzer kararların yaşanacağını vurgulayan Yeneroğlu, "Bu temel hak ihlalleri son bulmalı" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalığına rağmen 10 aydır cezaevinde bulunan Sırrı Süreyya Önder Bey'e geçmiş olsun. Fikir özgürlüğü konusunda AİHM/AYM içtihatları açık, dikkate alınsaydı zaten yargılanamazdı. Bu temel hak ihlalleri son bulmalı, AYM/AİHM içtihatları ceza mahkemeleri tarafından dikkate alınmalı. Sayın Önder’in teröristbaşı Öcalan hakkında 'sayın' hitabını kullanması elbette tahrik edici, ancak AYM’nin 'şiddetin ve terör eylemlerinin övülmediği, kişilerin ve toplulukların terör yöntemlerini benimsemeye, şiddet kullanmaya tahrik ve teşvik edilmediği sürece' ihlal kararı zorunlu."

Anayasa Mahkemesi, 2013'te Kazlıçeşme'de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması nedeniyle 'terör örgütü propagandasını yapmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:58
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Sırrı Süreyya Önder
  3. Mustafa Yeneroğlu
  4. Kazlıçeşme
  5. AİHM/AYM
  6. AK Parti
  7. AbdullahÖcalan
  8. PKK

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  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah43 dk önce
    aqp nin en vicdanlı vekili.
  • kemalkemal1 sa önce
    sayın öndermi...lan siz kimsiniz lan bu terör sevici terbiyesize sayın diyorsunuz lan..sizler seçimden önce ah bunlarıda konuşsanızda tanısak sizlerin nasıl insanlar olduğunuzu .
  • II.MuratII.Murat1 sa önce
    Akit,Yeneroglu gercek bir Demokrattir.Sizin Yeneroglunu anlamaniz mümkün degildir.
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    he he hayde işine bak temelde kimdir nedir neyi destekler biliyoruz siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. katil apo diyebiliyormu. diyebilir mi DİYEMEZ.ozaman sesinizi kesecek olur olmaz o sofatla konuşmayacakasınız. emekli olsunpartiden istifa edin gidin konuşun.

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