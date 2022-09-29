Mustafa Yeneroğlu’ndan AYM üye seçimi için iğrenç sözler

Yeni Akit Ankara

TBMM, yeni yasama dönemine 1 Ekim’de başlayacak. Meclisin yaklaşan gündemini değerlendiren DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis’in Sayıştay’ın önerdiği adaylar arasından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) üye seçimi ve kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen teklife ilişkin konuştu.

‘Muhterem İnce önce Sayıştay üyesi, sonra…’

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın önce Yargıtay üyeliğine, çok kısa bir süre sonra da Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildiğini anımsatan Yeneroğlu, “Mayıs ayında medyaya bir haber düştü. Adalet anlayışı ve Anayasa’ya sadakati bakanlığın son yıllardaki ‘hukuk sonradan gelir’ anlayışı ile malum olan ‘İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, önce Sayıştay üyesi yapılacak sonra Anayasa Mahkemesi üyesi yapılacak’ diye… Gerçekten de İçişleri Bakan Yardımcısı Sayıştay üyeliğine aday oldu ve TBMM tarafından haziran sonunda seçildi” dedi.

‘Tiyatronun son perdesindeyiz; İrfan Fidan'la aynı şekilde atanacak’

19 Eylül’de Sayıştay’ın kendi içinde yaptığı seçim sonucunda AYM üyeliğine 3 kişi önerildiğini, birisinin de eski İçişleri Bakan Yardımcısı olduğunu söyleyen Yeneroğlu “İşte şimdi bu ikinci tiyatronun da son perdesindeyiz. Nasıl ki İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi’ne planlanarak atandı, eski İçişleri Bakan Yardımcısı da TBMM tarafından seçilerek aynı şekilde atanacak. İktidara bağlılığı ve sadakati sebebiyle Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atanan ve atanacak kişilerden bağımsızlık, tarafsızlık ve adalet beklemek elbette abesle iştigaldir” değerlendirmesinde bulundu.

‘Herkesi susturma çabasının cisimleşmiş hali’

DEVA Partili Yeneroğlu, dezenformasyon yasası olarak bilinen teklife ilişkin görüşlerini de paylaştı. Yeneroğlu, “Kanun teklifi, milletin desteğini kaybetmiş iktidarın seçime hazırlığının bir parçası… Gazetecileri, internet haber sitelerini, sosyal medyayı ve elbette tüm vatandaşlarımızı susturma çabasının cisimleşmiş halidir bu kanun teklifi. Tüm basın, iktidarın pençesine alınmak isteniyor” dedi.