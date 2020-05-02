Mustafa Varank: Türkiye, Somalili kardeşlerimize nefes olacak
Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazlarının Somali'ye gönderilmesine ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur." dedi.
Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazlarının Somali'ye gönderilmesine ilişkin ise Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak" ifadelerini kullandı.