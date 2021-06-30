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Gündem Mustafa Varank, milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı! İşte o keyifli anlar
Gündem

Mustafa Varank, milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı! İşte o keyifli anlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Abdüssamet Ocakoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi üzerine bilek güreşi yaptı. Keyifli anlar kameraya böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 17:48:00 - 2021-06-30 17:55:01

Milli bilek güreşi sporcusu Abdussamed Ocakoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile müsabaka için buluştu. Keyifli anların yaşandığı o anlar kameraya böyle yansıdı.

Erdoğan'a bilek güreşi teklif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle gençlerle buluşmuştu. Oldukça keyifli geçen anlarda Milli sporcu Abdussamed Ocakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilek güreşi teklifinde bulundu.

"Varank'ın böyle kabiliyetleri var"

Bilek güreşi branşında Avrupa üçüncüsü olan Abdüssamet Ocakoğlu, Erdoğan'a "İnşallah bir gün sizinle de bilek güreşi yapmak isterim." dedi. Erdoğan Ocakoğlu'na, "Ben öyle kuvvetli değilim, geç o işi." yanıtını verdi.

Erdoğan daha sonra, Mustafa Varank'ı önererek "Varank'ın böyle kabiliyetleri var, Ankara'ya gelince inşallah." dedi.

Kahkaların havada uçuştuğu bu dakikaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Abdüssamet Ocakoğlu bir araya geldi.

Varank'tan espirili yanıt: Acayip korkuyorum ya ne heyecanı

Bakan Varank ile milli sporcu Ocakoğlu, bilek güreşi müsabakası için buluştu.

Ortaya keyifli anların çıktığı müsabaka öncesinde Bakan Varank, "Heyecanlı mısınız Sayın Bakanım?" sorusuna esprili bir şekilde, "Acayip korkuyorum ya ne heyecanı." yanıtını verdi.

Müsabaka milli sporcu Ocakoğlu'nun galibiyetiyle son bulurken, AK Parti Gençlik Kolları'nın Twitter hesabından da keyifli dakikaların videosu paylaşıldı.

 

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Yorumlar

kara

Vallahi cok guzel uc kez seyretim harika...
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