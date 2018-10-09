Mustafa Varank açıkladı! O borçlar 3 ay ertelendi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' programı kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.



Varank, finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için, “Finansman Destek Programı”nı hayata geçireceklerini belirterek, "İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14’e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 Milyar liralık finansmana erişim imkanı sağlıyoruz." dedi.

O BORÇLAR 3 AY ERTELENDİ

Bakan Varank, KOSGEB’i enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak gördüklerini ifade ederek, "İki ay önce ekonomimize yönelik saldırılar başladığında derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o destek ve önlem paketinde geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 30 Haziran’a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bugün, burada, bu süreyi 3 ay daha uzatıyoruz. Yani işletmelerimizin KOSGEB’E olan borçlarına toplamda 1 yıllık erteleme sağlamış oluyoruz." diye konuştu.



Bakan Mustafa Varank, konuşmasında şunları söyledi:



"Bildiğiniz gibi enflasyonla mücadele sadece devletin değil, özel sektör de dahil olmak üzere ekonominin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur. İşte bugün burada, bu bilinçle bir araya geldik. Bu güçlü birlikteliği ortaya koyarak, inanıyorum ki bu mücadelenin en büyük adımlarından birini atmış bulunuyoruz.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de, tüm paydaşlarla birlikte ortaya konan enflasyonla topyekun mücadele programına tam destek veriyoruz. Bağlı kurumlarımızla birlikte, elimizdeki tüm araçları ve kaynaklarımızı seferber ediyoruz.



Bu çerçevede, Bakanlığımızın enflasyonla mücadelede atacağı yeni adımları özetle sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.



FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI



Öncelikle, finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için, “Finansman Destek Programı”nı hayata geçiriyoruz. İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14’e kadar finansman desteği sağlıyoruz.



Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 Milyar liralık finansmana erişim imkanı sağlıyoruz.



KOSGEB ALACAKLARINA ERTELEME

KOSGEB’i enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak görüyoruz. İki ay önce ekonomimize yönelik saldırılar başladığında derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o destek ve önlem paketinde geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 30 Haziran’a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bugün, burada, bu süreyi 3 ay daha uzatıyoruz. Yani işletmelerimizin KOSGEB’E olan borçlarına toplamda 1 yıllık erteleme sağlamış oluyoruz.



YATIRIM MALİYET ARTIŞLARINA KARŞI DESTEK

Yine KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 Milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına, yüzde 25’e kadar ilave destek sağlayacağız.





YERLİLEŞTİRME PROGRAMI



Cari Açık verdiğimiz, orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün gruplarına yönelik yeni ve bütüncül bir yerlileştirme programını ilan edeceğiz.



Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinde önceliğimiz, bu ürün gruplarına yönelik olacak. Böylece, döviz kuru artışından kaynaklı enflasyonun sınırlandırılmasına destek olacağız.Ayrıca, Stratejik Ürün ve Teknoyatırım Destek Programları kapsamında, cari açığa neden olan ürün ve ürün gruplarının yerlileştirilmesi için 1 Milyar Lirayı aşan yatırım desteğini başlattık. İkinci çağrı için hazırlıklarımızı tamamlanmak üzereyiz. Yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1.5 milyar Liralık yeni yatırıma destek vereceğiz.



Böylelikle, ithalat kaynaklı fiyat artışlarının azaltılmasını hedefliyoruz. Yerlileştirme politikalarımız ithal edilen enflasyonu azaltmanın yanı sıra katma değerli üretimi artırıp dış finansman ihtiyacını azaltmaya da ciddi katkı sağlayacak.



YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİME DESTEK



Cari açığı azaltmak için, “Proje Bazlı Teşvik Programı” vasıtasıyla, yüksek katma değerli stratejik üretimi destekliyoruz. Teşvik kapsamındaki yeni ve büyük ölçekli yatırımlarla, üretim

maliyetlerini düşürerek, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağız.



TEST VE MUAYENE HİZMETLERİNDE İNDİRİMLER



Sanayicimizin, üreticimizin çok önemli paydaşları olan TSE ile Türk Patent ve Marka Kurumumuzu da, bu mücadeleye dâhil ediyoruz. Belgelendirme ücretleri, tasarım, marka ve patent tescil hizmetleri için ilan ettiğimiz yüzde 25 indirim, 2019 yılı sonuna kadar devam edecek.



Kısaca toparlamak gerekirse, Bakanlık olarak



1- Finansman maliyetlerini indiriyoruz

2- Yurt içi katma değerli üretimi destekliyoruz

3- İthalata bağımlılığı azaltıyoruz

4- Bakanlığımız uhdesindeki belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz.



Politikalarımızın ortak özelliği yatırım, üretim ve girdi maliyetlerini düşürmektir. Sanayicimizin elini rahatlatarak, üretime teşvik ederek ve özellikle yerli üretimi tüm kaynaklarımızla destekleyerek, enflasyonla mücadeleye katkı sunuyoruz.



Bu yüzden “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” diyerek, Bakanlık olarak yol haritaları, yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz.



Açıkladığımız her politikayı kararlılıkla hayata geçiriyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Enflasyonla mücadeleye bu bütüncül bakışla tam destek veriyoruz.



DAHA ÇOK ÇALIŞACAK, DAHA ÇOK ÜRETECEK, MİLLETİMİZİN REFAHINI DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ



Enflasyonla mücadele için elini taşın altına koyan sanayicilerimiz ve iş insanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."