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Mustafa Varank 2019 bütçe teklifini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019 bütçe teklifini açıkladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:01
Mustafa Varank 2019 bütçe teklifini açıkladı

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019 bütçe teklifinin 7,7 milyar TL olduğunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bakanlığımız 2019 bütçe teklifi 7,7 milyar TL. Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün imzaladığım Bakanlığımız 2019 bütçe teklifi 7,7 milyar TL. 2018 bütçe başlangıç ödeneğimiz ise 5,7 milyar TL idi. Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret. Resmi Gazete’de yayımlanan OVP’deki bağlı/ilgili kuruluşların bütçesini görmeyip uyduranlar, bakanlığımıza bir telefon açsalar gerçeği öğrenirlerdi. Ama dert başka” dedi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 19:01
  1. Mustafa Varank
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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