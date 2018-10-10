Mustafa Tuna'dan zam açıklaması

Ankara'da ulaşım ve ekmeğe zam yapılmayacağı açıklandı.

Mustafa Tuna'dan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdik. Bundan sonra su fiyatlarında indirim söz konusu değil. Ulaşımda zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeğin fiyatında zam yapmıyoruz" dedi.

NTV televizyonunda canlı yayına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın açıklamaları özetle şöyle:

"Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdik. Bundan sonra su fiyatlarında indirim söz konusu değil. Ulaşımda bu yıl içerisinde zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeğin fiyatlarında da bir artış yapmıyoruz. Yıl sonuna kadar ekmeğe zam yok.

Fahiş fiyat denetimleri

İlçe belediyeleri zabıtaları daha etkin çalışma yürütüyor. Büyükşehir zabıtası olarak titiz çalışma yürütüyoruz. Fiyat artışları AVM’ler, marketlerde daha fazla oluyor.

Hafriyat polemiği

Herkes her şeyi söyleyebilir. Ama bir defa bu tür polemikler bana yakışmaz. Polemiğe girmeyi doğru bulmam. Yapacağımız işler var. Ben hiç kimseyi hırsızlıkla suçlayamam. Bu gelirle ilgili olarak ne geliyor ne gidiyor… Bunların hepsini Melih bey ve vatandaşlarımız da biliyor. Yeni polemiklere sebebiyet vermem. Faydası olmayan işlerle uğraşmayı çok doğru bulmuyorum. Polemik benim tarzım değil.

Adaylık açıklaması

Bana verilecek görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederim. Aday olunmaz aday gösterilir. Aday gösterilen kişiye vatandaşlar teveccüh ederse olur. Şunu olacağım bunu olmayacağım söylemenin faydası yok.

Ulaşım projeleri

Ankara’da raylı sistemler yaygınlaştırılmalı. 2 metro hattı ve iki Ankaray hattının uzatılmasıyla ilgili çalışmalar var. Bunların şimdi projeleri çalışılıyor.

Sel önlemleri

Alt yapıda ciddi ihtiyaçlar var. Sel baskınlarında çok kritik olan 15 bölgede bir girişimde bulunduk. Alt yapıdaki çalışmalarımız devam edecek.

Millet bahçeleri

Biri AKM’nin önünde ve diğeri Gölbahçe’de olmak üzere iki millet bahçesinin proje çalışmaları yapılıyor.

Ankapark

İhalesi gerçekleştirildi, sözleşmesi de imzalandı. Kiralayan iş ortaklığı işletmeler ile ilgili çalışma yürütecek. Birkaç ay içinde oranın hizmete açılacağını tahmin ediyorum. Kamunun zararı mı var karı mı var bunu Sayıştay daha iyi bilir."