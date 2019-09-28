Mustafa Tahhan dualarla uğurlandı
Merhum Başbakanlardan Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mustafa Muhammed Tahhan, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası, Erbakan Hoca’nın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi.28 Eylül 2019 Cumartesi 09:47
Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan, son yolculuğuna uğurlandı. Merhum BaşbakanlardanNecmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşı olan Tahhan için Cuma Namazı sonrasında Fatih Camii’nde tören düzenlendi. Törende, Tahhan’ın eşi, oğulları ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile sevenleri katıldı. Tahhan’ın cenazesi, Necmettin Erbakan’ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi.
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