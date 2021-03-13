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Siyaset Mustafa Şentop'tan taziye mesajı
Siyaset

Mustafa Şentop'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için bir taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:56:00 -
Mustafa Şentop'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun bir süredir tedavi gören muhterem valideleri Servet Soylu teyzemiz vefat etmiştir. Merhumeye Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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