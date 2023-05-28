Mustafa Şentop'tan seçimlerle ilgili açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin olmayan ikinci oylaması sonuçlarına ilişkin, "Milletimizin kararı nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle yeniden büyük Türkiye yürüyüşü kesintisiz devam edecektir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Şentop şu ifadelerini kullandı:
"Milletimizin kararı nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle yeniden büyük Türkiye yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun"