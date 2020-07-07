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Aktüel

Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada 328 oy aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 19:40:14 -
Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.


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