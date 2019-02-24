Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplandı.

İlk turda yeterli oy alınamadı

TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek için Celal Adan Başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, ilk tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 528 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 45 oy aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 2. tur oylamaya geçildi.

2'nci tur oylaması da tamamlandı

2. tur 14.10 itibariyle tamamlanarak oy tasnifine geçildi. İYİ Parti adayı Filiz 35, CHP adayı Altay 126, HDP adayı Kemalbay 46, AK Parti adayı Şentop 333 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.



2. turda 544 milletvekilinin oy kullandığı açıklandı.

Mustafa Şentop Başkan seçildi

TBMM Başkanlığı seçiminin 3'üncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı.

Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM Başkanvekili Bilgiç oldu

Bu arada AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkanı olan Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in getirilmesini kararlaştırdı.