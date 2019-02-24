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Mustafa Şentop kaç oy aldı? Yeni Meclis başkanlık seçimi son dakika

Binali Yıldırım'ın görevinden ayrılmasının ardından Meclis yeni başkanını bugün seçiyor.AK Parti’nin Meclis Başkan adayı Mustafa Şentop bugün TBMM’nin 29. Başkanı olacak. TBMM'nin yeni başkanını seçeceği Genel Kurul'daki oturumu TBMM Başkanlığına vekalet eden Celal Adan yönetiyor. Mustafa Şentop kaç oy alır? Mustafa Şentop kaçıncı turda seçildi?

24 Şubat 2019 Pazar 12:38
Mustafa Şentop kaç oy aldı? Yeni Meclis başkanlık seçimi son dakika

Binali Yıldırım'ın görevinden ayrılmasının ardından Meclis yeni başkanını bugün seçiyor.  AK Parti’nin Meclis Başkan adayı Mustafa Şentop bugün TBMM’nin 29. Başkanı olacak. TBMM'nin yeni başkanını seçeceği Genel Kurul'daki oturumu TBMM Başkanlığına vekalet eden Celal Adan yönetiyor. Mustafa Şentop kaç oy alır? Mustafa Şentop kaçıncı turda seçildi?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplandı. TBMM’nin 29’uncu başkanı için oylama başladı. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu.

MHP’den AK Parti’nin TBMM adayı Şentop’a tam destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum' demişti.

HDP ve İYİ Parti Meclis başkan adayı kim?

Binali Yıldırım’ın istifası ile boşalan TBMM Başkanlığı koltuğu için AK Parti ve CHP’nin ardından HDP ve İYİ Parti de adaylarını belirledi. HDP grubu eski eş genel başkan Serpil Kemalbay’ı aday gösterirken İYİ Parti’nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz oldu. 

Mustafa Şentop 3. turda seçilmesi bekleniyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplanacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek. AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop 3. Turda seçildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:38
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