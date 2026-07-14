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Türkiye fikrini apar topar değiştirdi: Dev bankanın kurucu üyesi olacağız

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Türkiye fikrini apar topar değiştirdi: Dev bankanın kurucu üyesi olacağız

Türkiye, Kanada merkezli kurulacak olan Savunma Güvenliği ve Dayanıklılık Bankası'na kurucu üye olarak katılma kararını Kanada makamlarına iletti.

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Foto - Türkiye fikrini apar topar değiştirdi: Dev bankanın kurucu üyesi olacağız

Pazartesi günü Reuters'a konuşan Türk bir yetkili, Türkiye'nin Savunma Güvenliği ve Dayanıklılık Bankası'na kurucu üye olarak katılacağını Kanada'ya bildirdiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı kaynakları, hafta sonu yaptıkları açıklamada Türkiye'nin olası katılımı değerlendirmeye devam ettiğini belirtmişti.

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Foto - Türkiye fikrini apar topar değiştirdi: Dev bankanın kurucu üyesi olacağız

Bu süreç, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dokuz ülkenin bankaya taahhütte bulunduğunu açıklamasının ardından geldi. Söz konusu katılım, müttefik ülkelerin yeniden silahlandırılmasına yönelik çok taraflı çabaları destekleyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Foto - Türkiye fikrini apar topar değiştirdi: Dev bankanın kurucu üyesi olacağız

Üye Ülkeler ve Bankanın Finansal Yapısı Kanada Başbakanı Carney'nin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre; Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya, Türkiye ve Ukrayna, merkezi Kanada'da bulunacak olan bu bankaya destek sözü verdi. Katılımcı listesinde Kanada dışında önde gelen G7 ülkelerinin yer almaması, bankanın finansal gücünü potansiyel olarak sınırlayabilecek bir unsur şeklinde yorumlandı.

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Foto - Türkiye fikrini apar topar değiştirdi: Dev bankanın kurucu üyesi olacağız

Buna karşın Kanada Dışişleri Bakanı, Reuters'a verdiği demeçte bankanın yeni üyelerin katılımına açık kalmayı sürdüreceğini ifade etti. Hedef 134 Milyar Dolarlık Finansman Sağlamak Savunma Güvenliği ve Dayanıklılık Bankası, uygun maliyetli finansman olanakları yaratarak benzer görüşteki müttefik ülkelerin savunma kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor.

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