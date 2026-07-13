Otel havuzunda kahreden olay! 8 yaşındaki çocuk boğuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Erdem Ateş, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Olayla ilgili otelin güvenlik müdürü ve cankurtaranı gözaltına alındı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelde korku dolu anlar yaşandı. Havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Erdem Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Erdem Ateş, havuzda boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erdem Ateş, kurtarılamadı. Olaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından otelin güvenlik müdürü ve cankurtaranı gözaltına alındı.