Petrol yeniden yükselişte: Brent 85 doları aştı!

Erakçi, "ABD Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa, bu hizmetin karşılığını almalıdır." ifadesini kullandı. "Hürmüz Boğazı'nın muhafızının İran olduğunu ve ilelebet öyle kalacağını" belirten Erakçi, "Yüzde 20 elbette çok fazla. Biz adil olacağız." ifadeleriyle Trump'ın açıklamasıyla alay etti. Bunun yanı sıra, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da pazartesi gecesi İran'ın güney kıyılarındaki Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas'taki askeri hedeflerin başarıyla vurulduğu kaydedildi.Komutanlık, operasyonun İran'ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını bildirdi. Piyasalarda, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketliliğin enerji arzını sekteye uğratabileceği endişeleri fiyatları destekledi. Gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki tankerin Umman kara sularında İran füzeleriyle vurulması oldu. BAE Savunma Bakanlığı, saldırıda bir mürettebatın hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin yaralandığını açıkladı. Fed'in sıkılaşma sinyali fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlıyor ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin yüksek gelmesi halinde para politikasında ek sıkılaşmanın gündeme gelebileceğini söyledi. Waller, gümrük tarifeleri ve Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı artışlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Fed'in enflasyonun yönüne ilişkin kritik bir dönemeçte bulunduğunu ifade etti. Uzmanlar, Fed'in faiz artırımı ya da daha uzun süre yüksek faiz politikasına yönelmesinin ekonomik aktivite ve yakıt talebi üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Daha yüksek faiz oranlarının büyüme görünümünü zayıflatması petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Brent petrolde teknik olarak 82,96 doların destek, 85,99 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.