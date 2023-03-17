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Gündem Mustafa Şentop imzayı attı! TBMM'de görüşülecek
Gündem

Mustafa Şentop imzayı attı! TBMM'de görüşülecek

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 21:55:00 -
Mustafa Şentop imzayı attı! TBMM'de görüşülecek

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Söz konusu Protokol'ün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya kararını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya kararını duyurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya kararını duyurdu


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