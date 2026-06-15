UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası'nda lotuslar su yüzeyini kapladı
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda lotus" olarak da bilinen nilüferler, su yüzeyini kapladı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda lotus" olarak da bilinen nilüferler, su yüzeyini kapladı.
Samsun'un Alaçam ilçesindeki sulak alanlarda açan nilüferler, oluşturdukları manzarayla ilgi çekiyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nın Alaçam ilçesi Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkisinde açan ve "lotus" olarak da bilinen nilüferler, su yüzeyini kapladı.
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla doğal yaşamın canlandığı bölgede açan nilüferler, deDronla görüntülenen nilüferlerle kaplı alanlar, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.ltada güzel görüntüler oluşturdu.
Zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kızılırmak Deltası, sahip olduğu doğal yapısıyla bölgenin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.
Kızılırmak Deltası'nda nilüferler su yüzeyini böyle kapladı…
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