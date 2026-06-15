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Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası'nda lotuslar su yüzeyini kapladı

Samsun'un Alaçam ilçesindeki sulak alanlarda açan nilüferler, oluşturdukları manzarayla ilgi çekiyor.

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Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası'nda lotuslar su yüzeyini kapladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nın Alaçam ilçesi Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkisinde açan ve "lotus" olarak da bilinen nilüferler, su yüzeyini kapladı.

#3
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası'nda lotuslar su yüzeyini kapladı

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla doğal yaşamın canlandığı bölgede açan nilüferler, deDronla görüntülenen nilüferlerle kaplı alanlar, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.ltada güzel görüntüler oluşturdu.

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Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası'nda lotuslar su yüzeyini kapladı

Zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kızılırmak Deltası, sahip olduğu doğal yapısıyla bölgenin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.

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Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası'nda lotuslar su yüzeyini kapladı

Kızılırmak Deltası'nda nilüferler su yüzeyini böyle kapladı…

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