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Siyaset Mustafa Sarıgül’ün partisinin logosu ve ismi gösterildi
Siyaset

Mustafa Sarıgül’ün partisinin logosu ve ismi gösterildi

Mustafa Sarıgül, İstanbul'da yaptığı basın toplantısıyla partisinin adını, logosunu ve kadrosunu açıkladı. “Türkiye Değişim Partisi” adıyla kurulan parti için Sarıgül, “Allah yardımcımız olsun” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:58:00 -
Mustafa Sarıgül’ün partisinin logosu ve ismi gösterildi

“Kalbimiz Türkiye için atıyor” sloganıyla kurulan partisinin adını açıklarken gözyaşlarını tutmayan Sarıgül, “Bu gözyaşları sevinç gözyaşları, Buradan baktığımda yakın geleceğin, bakanları, milletvekilleri, belediye başkanlarını görüyorum. Buradan yakın geleceğin mutluluğunu, emeğini tünelin ucundaki ışığı görüyorum” dedi.

“Değişim başlıyor”

Partisinin il başkanlarını da tanıtan Sarıgül’ün konuşması sık sık, “Çare Sarıgül” sloganı ve alkışlarla kesildi. Mustafa Sarıgül, partisinin ilk görevini de şöyle açıkladı: “Benim ilk görevim önce partimize bayrağını Ankara'ya dikmek, sonra da Ay Yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın en önüne taşımak” diye konuştu.

Genel Merkez binasının pazar günü açılacağını belirten Sarıgül, resmi kuruluşun Pazartesi günü olacağını ifade etti. Sarıgül, “Türkiye’nin değişimi 21.12’de Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da başlayacak” dedi.

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