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Gündem Mustafa Sarıgül'ün partisinde taciz skandalı! 'Kadın gazeteci intihara kalkıştı'
Gündem

Mustafa Sarıgül'ün partisinde taciz skandalı! 'Kadın gazeteci intihara kalkıştı'

Geçtiğimiz günlerde peş peşe istifaların yaşandığı Türkiye Değişim Partisi için bu kez taciz skandalı patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 12:08:00 -
Mustafa Sarıgül'ün partisinde taciz skandalı! 'Kadın gazeteci intihara kalkıştı'

Bir kadın gazetecinin Türkiye Değişim Partisi’nin üst düzey isim tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Partinin Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yardımcısı tarafından yapılan fotoğraflı tacizi duyuran gazeteci Talat Atilla, dikkat çeken ifadeler kullandı.

 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu tacizi ‘ifşa eden’ Atilla, söz konusu kadın gazeteci D.T.’nin, bir televizyon kanalında moderatörlük yapan isim olduğunu da öne sürdü.

"İntiharın eşiğinden döndü..."

Gazeteci Talat Attila yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bir televizyonda moderatörlük yapan kadın gazeteci D.T. , Sarıgül’ün partisi TDP’nin Gnl. Bşk. Yrd. tarafından WhatsApp’ına ÇOK ÇİRKİN fotoğraflar gönderilerek TACİZ edildi. İntiharın eşiğinden dönen kadın gazeteci Sarıgül’ün yardımcısını C. S. şikayet etti.”

 

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Yorumlar

432

lanet olsun sizlere şerefsiz namussuzlar bir ülkede ne kadar parti kurulursa o kadar b..k olur derler ya nerde çokluk orda b...kluk allah ailesine akrabalarına sabır versin böylelerine tacizi yapan kimse silahla vurmak haktır helaldir mahşeri vicdanın şaşmaz adaaletidir
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Murat ben

Eeee ne sandınız? 40 yıllık chp kafası hemen demokrat mı olacak.
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