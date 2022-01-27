Mustafa Sarıgül'ün partisinde taciz skandalı! 'Kadın gazeteci intihara kalkıştı'

Bir kadın gazetecinin Türkiye Değişim Partisi’nin üst düzey isim tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Partinin Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yardımcısı tarafından yapılan fotoğraflı tacizi duyuran gazeteci Talat Atilla, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu tacizi ‘ifşa eden’ Atilla, söz konusu kadın gazeteci D.T.’nin, bir televizyon kanalında moderatörlük yapan isim olduğunu da öne sürdü.

"İntiharın eşiğinden döndü..."

Gazeteci Talat Attila yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bir televizyonda moderatörlük yapan kadın gazeteci D.T. , Sarıgül’ün partisi TDP’nin Gnl. Bşk. Yrd. tarafından WhatsApp’ına ÇOK ÇİRKİN fotoğraflar gönderilerek TACİZ edildi. İntiharın eşiğinden dönen kadın gazeteci Sarıgül’ün yardımcısını C. S. şikayet etti.”