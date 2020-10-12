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Siyaset Mustafa Sarıgül’ün partisinde ilk hareketlilik
Siyaset

Mustafa Sarıgül’ün partisinde ilk hareketlilik

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yeni partisinden görüntüler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 20:27:00 -

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni partisi için hazırlıklara başladı.

Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi partisine ilişkin bir video yayınlandı.

CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün, başlattığı hareketi partiye dönüştürüp Zillet ittifakına katılacağı iddia edilmişti.

CNN Türk'ün haberine göre Mustafa Sarıgül, kendisine yeni parti kurma konusunda yoğun talep ve baskı olduğunu vurgulamıştı. Daha önceki açıklamalarında DSP'ye üye olduğunu belirten Sarıgül, salgın ortamında yeni parti kurmanın doğru olmayacağını savunarak yeni parti iddialarını kesin bir dille yalanladı.

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