  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mustafa Sarıgül'ün partisi ile ilgili tarih vererek ilk ismi açıkladı
Siyaset

Mustafa Sarıgül'ün partisi ile ilgili tarih vererek ilk ismi açıkladı

CHP'li Barış Yarkadaş, DSP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Mustafa Sarıgül ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:52:00 -
Mustafa Sarıgül'ün partisi ile ilgili tarih vererek ilk ismi açıkladı

CHP'li Barış Yarkadaş, TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı Sollu programında 'Türkiye Değişim Hareketi'nin lideri Mustafa Sarıgül'ün kuracağı yeni partiye ilişkin konuştu.

Sarıgül'ün partisinde 15 gün içinde tüzüğün hazırlanacağı, tüzükte de demokratik maddelerin yer alacağını belirten Yarkadaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

Kimler gelecek?

Sarıgül'ün yakın arkadaşlarının söylediklerini aktarıyorum. 'Kalbi Türkiye için atan herkesi Türkiye Değişim Partisi'ne (TDP) bekliyoruz' dideler.

"Kendi adayımızı sunacağız"

Bir ilginç kulis daha vereyim; "Partiler ittifaklarla yürüyor. Siz kimle ittifak kuracaksınız, adayınız kim olacak?" dedim. Şu an için ittifak adayı değil, kendi adayımızı çıkacağız."

Ahu Özyurt'un "Bu da doğal olarak Mustafa Sarıgül" yorumuna Yarkadaş, "Mustafa Sarıgül olduğunu zannetmiyorum. Başka bir isim olabilir" dedi.

Oy oranı

Yarkadaş Sarıgül'ün Sarıgül'ün partisine ilişkin son kulislerini şöyle aktarmaya devam etti:

"Parti kurarsanız yüzde kaç oy almayı tasarlıyoruz?" diye sordum. Sarıgül'ün en yakın çalışma arkadaşının söylediği şu; "Bugün parti kursak yüzde 4 oy alıyoruz."

Partinin kuruluş dilekçesi

"Sarıgül'ün yakın çevresinden edindiğim bir başka bilgiye göre ise; Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluş dilekçesini 4 Ocak 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adı Türkiye Değişim Partisi olacak. Genel Sekreteri de Hasan Aydın olacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür
Gündem

Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik yaptığı boykot çağrısının ardından Misvak dergisinden ilginç bir karikatür ..
CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!
Gündem

CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürleri yayınlayarak ..
İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı
Dünya

İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde karara imza attı. ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay