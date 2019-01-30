0553 313 94 23

Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'den istifa ederek DSP'ye geçen ve Şişli'den aday olan Mustafa Sarıgül'ün karşısına Gürsel Tekin'i çıkaracağı öğrenildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:34
Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip

Şişli'den aday gösterilmeyeceğini öğrenenMustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Demokratik Sol Parti'ye geçti ve Şişli'den aday olacağını açıkladı. CHP, Mustafa Sarıgül'ün bu hamlesine karşılık olarak Gürsel Tekin'i vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

CHP'de istifa krizi çıktı

CHP'de 18 saat süren ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu istifaya sürükleyen Parti Meclisi toplantsının ardından ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere Canan Kaftancıoğlu kendi listesinin onaylanması üzerine istifa etmiş kısa bir süre sonra da istifasını geri çekmişti.

Mustafa Sarıgül parti değiştirdi

CHP'de bu gelişmeler yaşanırken CHP'nin Şişli adayı olmaya hazırlananMustafa Sarıgül başka bir ilçeden aday yapılmaya çalışıldığını söyleyerek partisinden istifa ettiği açıkladı. Sarıgül, bu açıklamanın ardından DSP ile sözleşti ve bugün parti rozetini takarak Şişli'den aday olacak.

CHP Gürsel Tekin'i vitrine çıkaracak

CHP, Mustafa Sarıgül'ün bu hamlesine karşılık vermeye hazırlanıyor. 31 ilçe adayının belli olduğu İstanbul listesinde taşları yerinden oynatacak bir koz kullanmanın hazırlıkları yapılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "4 yıldır çalışıyorum ve İstanbul'a talibim" diyen Gürsel Tekin'i İstanbul'dan aday göstermese de Şişli'den aday göstermeye sıcak baktığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Kesin gözüyle bakılıyor

CHP, Şişli'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve ardından 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında azımsanmayacak bir oy alan Mustafa Sarıgül'e karşıGürsel Tekin ile yarışa girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:34
  1. İstanbul
  2. Mustafa Sarıgül
  3. Gürsel Tekin
  4. CHP
  5. DSP
  6. Şişli Belediye Başkan adaylığı
  7. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • MelihMelih1 sa önce
    Rant dedin mi başına sağlam adam lazım oda kadıköyden tecrübesi ile gürsel tekindir
  • HasanHasan1 sa önce
    Kala kala şişliyemi kaldın gürsel...kabul edersen adam değilsin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
  1. Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı..
  2. DSP Şişli oy oranları | Mustafa..
  3. Murat Hazinedar: İmamoğlu'nu aradım..
  4. Fenerbahçe, Göztepe maçının..
  5. Van merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
  6. Karı kocayı kaçırdığı iddia edilen..
  7. Destici'den 'HDP' açıklaması!
  8. Sağlıkta bir mutluya bin mutsuz düşüyor
  9. CHP Grup Başkanvekili Özkoç:
  10. "Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve..
  11. Avrupalı seçmeni "sandığa çekme..
  12. Eski milletvekili Yıldırım toprağa..
  13. İstanbulspor'dan 2 transfer
  14. Türk güreşinin acı kaybı
  15. Amerika'nın yeni krizi! Çocuk yankee..
  16. Almanya'daki Türk avukata tehdit..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği..
  18. İHH Suriye'deki kamplarda 7 bin..
  19. Kahveden adam mı ölürmüş? Hadi canım..
  20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinema..
Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!

Günün Karikatürü

30 Ocak 2019
Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak