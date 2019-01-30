Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip

Şişli'den aday gösterilmeyeceğini öğrenenMustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Demokratik Sol Parti'ye geçti ve Şişli'den aday olacağını açıkladı. CHP, Mustafa Sarıgül'ün bu hamlesine karşılık olarak Gürsel Tekin'i vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

CHP'de istifa krizi çıktı

CHP'de 18 saat süren ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu istifaya sürükleyen Parti Meclisi toplantsının ardından ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere Canan Kaftancıoğlu kendi listesinin onaylanması üzerine istifa etmiş kısa bir süre sonra da istifasını geri çekmişti.

Mustafa Sarıgül parti değiştirdi

CHP'de bu gelişmeler yaşanırken CHP'nin Şişli adayı olmaya hazırlananMustafa Sarıgül başka bir ilçeden aday yapılmaya çalışıldığını söyleyerek partisinden istifa ettiği açıkladı. Sarıgül, bu açıklamanın ardından DSP ile sözleşti ve bugün parti rozetini takarak Şişli'den aday olacak.

CHP Gürsel Tekin'i vitrine çıkaracak

CHP, Mustafa Sarıgül'ün bu hamlesine karşılık vermeye hazırlanıyor. 31 ilçe adayının belli olduğu İstanbul listesinde taşları yerinden oynatacak bir koz kullanmanın hazırlıkları yapılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "4 yıldır çalışıyorum ve İstanbul'a talibim" diyen Gürsel Tekin'i İstanbul'dan aday göstermese de Şişli'den aday göstermeye sıcak baktığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Kesin gözüyle bakılıyor

CHP, Şişli'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve ardından 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında azımsanmayacak bir oy alan Mustafa Sarıgül'e karşıGürsel Tekin ile yarışa girmesine kesin gözüyle bakılıyor.