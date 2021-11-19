Mustafa Sarıgül’nün kılavuzu Haydar Baş çıktı

Yeni Akit Ankara

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Prof. Dr. Haydar Baş’ın Trabzon’un Akçaabat ilçesi Şehitlik Tepesi’nde bulunan kabrini ziyaret etti. Haydar Baş’ın kabri başında dua eden Sarıgül, “Haydar Baş hocamın mekanı cennet olsun. Ülkemizde bıraktığı önemli öğretiler var. Bu öğretiler hepimiz için son derece önemli. Özellikle örfümüze, töremize, geleneklerimize son derece bağlı, bayrağımızdan ve toprağımızdan ayrılmayan, bütün insanların hoşgörü içerisinde, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını arzu eden bir anlayışa sahipti.” dedi.

“Hocamızın öğretileri hepimize önderlik etmeli”

Prof. Dr. Haydar Baş ile yaptıkları sohbetlerde kendisine Milli Ekonomi Modeli’ni anlattığını ifade eden Mustafa Sarıgül, “Hocamızla sohbetlerimizde milli ekonomiden bahseder, ‘Milli Ekonomi Modeli ülkemizin kurtuluşu olacak’ derdi. Bugünlerde ekonominin ne kadar sıkıntıda olduğunu görünce hocamızın o dönemdeki öğretileri gerçekten hepimize inşallah güzel bir şekilde önderlik etmeli. Milli ekonomi konusundaki tezleri, kendi topraklarımızı kendimiz ekelim, biçelim... Türkiye'nin topraklarına hiç kimse müdahale etmesin görüşleri bizim görüşümüzle örtüşen görüşler. O nedenle bir kez daha hocamızın kabri başına gelip dua etmeyi Allah'ın bize kısmet etti. Mekanı cennet olsun.” şeklinde konuştu.

BTP lideri oğul Hüseyin Baş ile görüşmesini anlattı

Geçtiğimiz günlerde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile yaptığı görüşmeye ilişkin de bilgi veren TDP Genel Başkanı Sarıgül, “BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret edip sohbet ettik. Bu sohbetlerimiz daha da devam edecek. Hüseyin Baş kardeşimiz Haydar Baş hocamızın öğretilerini yurttaşlarımızla buluşturmaya devam ediyor. Demokraside toprağına bağlı, bayrağına bağlı, inançlara saygılı laikliği savunan insanlar bir arada olmalı. Partiler ülkemizin demokrasi şenlikleridir. Bazı konularda farklı şeyler düşünülebilir ama biz birçok konuda Türkiye Değişim Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi olarak beraberiz. Çünkü biz de tam bağımsız Türkiye diyen, Atatürk milliyetçiliğini savunan bir siyasi partiyiz. O nedenle de sayın genel başkan Hüseyin Baş ile çok güzel sohbetlerimiz oldu, bu sohbetler daha da devam edecek.” ifadelerini kullandı.