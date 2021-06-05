Mustafa Sarıgül'e 'güvercin' tepkisi!

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerinin katıldığı bir etkinlikte, güvercin uçurdu. 'Özgürlük' atfı yapan Sarıgül'ün çevresindekiler, o anları cep telefonları ile kaydetti.

Güvercinin ürkek olduğu gözlendi

Görüntülerdeki güvercin yaklaşık yarım dakika uçmadı. Etrafından gelen sesler ve kalabalık sebebi ile ürkek olduğu gözlenen güvercinin, kanat ve kuyruklarında sarı kirler olduğu da dikkat çekti. Güvercin, Mustafa Sarıgül'ün uğraşlarından sonra uçsa da geri dönüp dönmediği ise görüntülere yansımadı.

Güvercinin akıbeti bilinmiyor

Kaydedilen video sosyal medyada tepki ile karşılandı. Twitter kullanıcıları, güvercinin üzerindeki kire dikkat çekerek uzun süre kapalı bir kutuda kalmış olabileceği yorumunu yaptı. Öte yandan bir kuşun, siyasi bir etkinlik için kullanılması da hayvanseverler tarafından tepki ile karşılandı. Videodaki güvercinin nereden alındığı da merak konusu olurken, akıbeti bilinmiyor.