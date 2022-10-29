Mustafa Sarıgül'den sürpriz Fatih Terim çıkışı!
Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül şimdi de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi futboldan anlamamakla suçladı.
Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül şimdi de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi futboldan anlamamakla suçladı.
Mustafa Sarıgül'den futbol yorumu geldi... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan Sarıgül, bu göreve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in gelmesini gerektiğini vurguladı.
"FUTBOLU BİLMEYEN BİRİSİ..."
Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül, ''Galatasaray'ı Avrupa şampiyonu yapmış, Süper Kupa'yı Türkiye'ye getirmiş, 4 sene üst üste takımını şampiyon yapmış Fatih Terim neden TFF Başkanı olmaz da dışarıdan futbolu bilmeyen birisi TFF başkanı olur?'' dedi.
GALATASARAYLILAR KARŞI ÇIKTI
Mustafa Sarıgül'ün bu paylaşımının ardından Galatasaray taraftarı karşı çıktı. Fatih Terim'in yalnızca Galatasaray'da görev almasını isteyen taraftarlar Mustafa Sarıgül'ün paylaşımını beğenmedi.