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Siyaset Mustafa Sarıgül'den "sıfır faizle kredi" çağrısı
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den "sıfır faizle kredi" çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TOBB dahil tüm birlikler, KOBİ'lere, esnafa ve çiftçiye sıfır faizle en az 3 yıl ödemesiz kredi desteği versin." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 15:22:00 -
Mustafa Sarıgül'den "sıfır faizle kredi" çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Genel Merkez binasındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının evlerde huzur bırakmadığını belirten Sarıgül, fiyat artışlarının esnafı, çiftçiyi ve KOBİ'leri zor duruma soktuğunu ifade etti.

Elektrikte düşük tarife sınırının aylık 150 kilovatsaatten, 230 kilovatsaate yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Sarıgül, elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi önerisinde bulundu.

"Sıfır faizle kredi verilsin"

Esnafa sicil affı çıkarılması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "TOBB dahil tüm birlikler, KOBİ'lere, esnafa ve çiftçiye sıfır faizle en az 3 yıl ödemesiz kredi desteği versin." görüşünü paylaştı.

Sarıgül, ekonomik milliyetçilik yaptıklarını belirterek, "Ekonomik milliyetçilik, ülkemizin tarımını, turizmini, sanayisini, fabrikalarını, tesislerini korumaktır. Paramızın değerini korumaktır. Varlıklarımızın satılmasına karşı çıkmaktır. Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun itibarlı olmasıdır. Dünyanın bir başka ülkesinde Türk markalarını görünce gurur duymaktır. Türk insanının daha iyi yaşamasını istemektir." diye konuştu.

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