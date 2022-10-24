Mustafa Sarıgül'den sert çıkış: Dilini keseriz!
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Biz ordumuza laf söyletmeyiz. Toprağımız ve Bayrağımız tehlikeye düştüğü zaman ordumuz ulusal birliğimizi korumak için dimdik ayaktadır. Ordumuzu yıpratmak isteyenlerin dilini keseriz” dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Partisinin Genel Merkez Binasında yapılan basın toplantısında gündeme dair önemli konulara dikkat çekti.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Sarıgül, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullanmasına ilişkin iddialarına karşı çıkarak, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddialarını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Dünya’nın sicili en temiz ordusu, en merhametli ordusu Türk Silahlı Kuvvetleridir. Yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Siyasi tartışmaların hedefi yapmak kesinlikle doğru değildir. Biz ordumuza laf söyletmeyiz. Toprağımız ve Bayrağımız tehlikeye düştüğü zaman ordumuz ulusal birliğimizi korumak için dimdik ayaktadır. Ordumuzu yıpratmak isteyenlerin dilini keseriz. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok, meğer düşmanlar içimizdeymiş” diye konuştu.