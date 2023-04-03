Mustafa Sarıgül'den seçim açıklaması! Üstü kapalı sözlerle Muharrem İnce'yi hedef aldı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmeyen Muharrem İnce'yi hedef aldı.

"Türkiye Değişim Partisi'ni bir lidere, bir partiye kızarak da kurmadık." diyen Sarıgül, "Bir seçimlik partiler, kızdım küstüm partileri saman alevi gibidir. Sandıklar açılır, herkes dersini alır" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

Siyaset yoluyla millete hizmet etmek, uzun ve zahmetli bir yoldur. Rüzgara göre dans edenler, kavgada kenarda durup, kavga bitince galipten yana olanlar ilk fırtınada kaybolurlar. Sabredenler, sebat edenler, davasına ve arkadaşlarına sadık kalanlar, başarı limanına ulaşırlar.