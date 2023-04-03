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Siyaset Mustafa Sarıgül'den seçim açıklaması! Üstü kapalı sözlerle Muharrem İnce'yi hedef aldı
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den seçim açıklaması! Üstü kapalı sözlerle Muharrem İnce'yi hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-04-03 23:36:00 - 2023-04-04 00:16:27
Mustafa Sarıgül'den seçim açıklaması! Üstü kapalı sözlerle Muharrem İnce'yi hedef aldı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Sarıgül, üstü kapalı sözlerle Muharrem İnce'yi hedef aldı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmeyen Muharrem İnce'yi hedef aldı.

"Türkiye Değişim Partisi'ni bir lidere, bir partiye kızarak da kurmadık." diyen Sarıgül, "Bir seçimlik partiler, kızdım küstüm partileri saman alevi gibidir. Sandıklar açılır, herkes dersini alır" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

Siyaset yoluyla millete hizmet etmek, uzun ve zahmetli bir yoldur. Rüzgara göre dans edenler, kavgada kenarda durup, kavga bitince galipten yana olanlar ilk fırtınada kaybolurlar. Sabredenler, sebat edenler, davasına ve arkadaşlarına sadık kalanlar, başarı limanına ulaşırlar.

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Yorumlar

ADİL

SARIGÜL DÜMEN ÇEVİRİYOR ÇÜNKÜ İNCENİN OYLARINI GÖRDÜKLERİNDE CHP DE DAHİLİPLİLERDE DAHİL TDP DAHİL O CENAHIN PARTİLERİ YOK OLACAKLARINI BİLDİKLERİ İÇİN HEDEF SAPTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bayburysevdalısi

Etekleritutuştu kemalkılıcdaroglunun onasebep muharreminceyi istemiyorlar
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