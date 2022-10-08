Mustafa Sarıgül'den ittifak kararı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim öncesinde farklı ittifakların olabileceğini belirterek, 'İşbirliği olabilir' mesajını verdi.

Çorum’a gelen TDP Genel Başkanı Sarıgül, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Gazetecilere de açıklama yapan Sarıgül, iş birliği ve güç birliğinin, demokrasilerde önemli olduğunu belirtti.

'İşbirliği olabilir'

Sarıgül, "Türkiye’de seçim tarihi açıklanacak. Seçim takvimi açıklandıktan sonra o akşam 17.00’ye kadar seçim kuruluna listeler teslim edilene kadar her şey olabilir. Ne olabilir? Birçok siyasi parti arasında iş birliği ve güç birliği olabilir; biz bunu asla yadırgamayız. İş birliği ve güç birliği demokrasilerde son derece önemlidir. Bu yüzde 50’lik sistemde de pek çok partinin kendi arasında görüşme yaptıklarını görüyoruz. Ancak biz Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olan partiyiz. Kesinlikle ve kesinlikle perde arkasından şu anda birçok siyasi parti ile görüşmelerimiz yoğun olarak devam ediyor. Bunu da ben doğal karşılıyorum ama biz ortada müşterek bir aday, müşterek ilkeler çerçevesinde, Türkiye’nin gelişmesi ve güçlenmesi için tam güzel bir ortamı konuşuyoruz. Bu görüşmelerde ilkelerimizde, prensiplerimizde anlaştığımız birçok siyasi parti ile aday üzerinde de anlaştığımızda, öylesine bir ortaya çıkacağız ki milletimizin umudu olacağız" diye konuştu.