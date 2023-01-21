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Siyaset Mustafa Sarıgül'den İsveç'teki alçak saldırıya sert tepki
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den İsveç'teki alçak saldırıya sert tepki

İsveç'te Kuran'ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı alçakça eylem asla ifade özgürlüğü değildir. Bu açıkça nefret suçudur" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 18:51:00 -
Mustafa Sarıgül'den İsveç'teki alçak saldırıya sert tepki

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, "Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı alçakça eylem asla ifade özgürlüğü değildir. Bu açıkça nefret suçudur" açıklamasını yaptı.

​​​​​​​Sarıgül, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı alçakça eylem asla ifade özgürlüğü değildir. Bu açıkça nefret suçudur. Avrupa'nın göçmenlere karşı gösterdiği ikiyüzlülüğün bariz bir örneğidir. Avrupa'nın Müslüman göçmenlere karşı gösterdiği ayrımcılığın bir dışa vurumudur. Yapılan bu aşağılık davranışa İslam dünyası ve ülkemizi yönetenler çok daha kararlı ve sert tepki vermek zorundadır."

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