Mustafa Sarıgül'den esnaf için çağrı: Ticaretin çarkları daha iyi bir şekilde dönecek

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ulus Platin Sitesi'ndeki konutunda düzenlediği basın toplantısında, 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak kutlandığını anımsatarak, muhtarların demokrasinin ilk basamağı ve vatandaşların ilk müracaat yeri olduğunu, 24 saat görev yaptıklarını söyledi.

Muhtarların belediye meclislerinin doğal üyesi olması gerektiğini belirten Sarıgül, TDP olarak bu konuda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Pandemi koşulları nedeniyle esnafın bazı sıkıntılar yaşadığını, çeklerini ve senetlerini ödeyemediğini kaydeden Sarıgül, "O nedenle mutlaka esnaflarımıza bir kereye mahsus olmak üzere sicil affı çıkmalı. Esnaflarımıza ekonomik barış mutlaka gelmeli. Esnaflarımıza sicil affı çıkarsa ticaretin çarkları daha iyi bir şekilde dönecek. Esnaflarımız son derece mutlu olacak. Esnaflarımız şu anda kredi kefalet kooperatiflerinden, bankalardan hiçbir şekilde çek alamıyorlar, çarklarını döndüremiyorlar." diye konuştu.