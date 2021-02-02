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Siyaset Mustafa Sarıgül'den CHP'ye olay sözler
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den CHP'ye olay sözler

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "CHP'yi bölüyorsun" iddialarına "Olan bir şey bölünür" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:50:00 -
Mustafa Sarıgül'den CHP'ye olay sözler

CHP'den uzun yıllar Şişli Belediye Başkanlığı yapan bir dönem Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan ancak sonra geri adım atan 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Sarıgül, seçimi kazanamamıştı. Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni partiye dönüştürdü ve Türkiye Değişim Partisi adını verdi.

Sarıgül'ün bu partiyi kurması sonrası ise kendisine yöneltilen en büyük suçlama CHP'yi böldüğüydü. Euronews'e konuşan Mustafa Sarıgül, bu iddialara da yanıt verdi.

"Olan bir şey bölünür"

Oyları bölmek için yola çıkmadıklarını belirten Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki? Türkiye'de beş kişiden bir tanesi CHP'ye oy veriyor. Biz beşin beşine talibiz, beşin birine değil. Biz Ankara'ya kimsenin sofrasına oturmaya değil, büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Oyları bölmeye değil, aksine bütünleştirmeye ve ev sahibi olmaya gidiyoruz. Biz Ankara'ya iktidarın mührünü almaya gidiyoruz. Biz milyonlara hitap ediyoruz. Ne kıyı ne de bölge partisi olacağız, bütün milletimizi bir sevgi etrafında buluşturacağız" dedi.

Sarıgül ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğunda kendisine şans vererek Türkiye Değişim Hareketini durdurduğunu ancak geçen 10 yıllık süreçte CHP'nin Türkiye'de iktidara gelemediğini ifade etti.

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Yorumlar

876

helal olsun tam cumhurbaşkanı adayı olacak kişi
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Peynir

O kadar siyasetçi bizi soydu, kullandı, evinizden aşımızdan hatta şehit ayağına kocamızdan, çocuğumuzdan oldukki. Bütün siyasetçilerden nefret ettik. Ama bu Sarıgül Bam başka. Bu şebeği görünce Siyasetçiler içinde Tayyipten, Perinçekten, Bahçeli’den,Gökçekten bile bu kadar nefret etmiyor insan.
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