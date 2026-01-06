Mustafa Sarıgül Trump’a meydan okudu: Gücün yetiyorsa gel Otlukbeli mal müdürünü al!
Dünyadaki ve Türkiye’deki her önemli gelişmeyi Erzincan’ı tanıtım fırsatına çevirmeye devam eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırmasını kınayarak, ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okudu.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Venezuela devlet başkanı Maduro'yu kaçıran ABD Başkanı Trump'a meydan okuyan bir video paylaştı. Venezuela askerlerini de liderlerinin kaçırılmasına engel olamadığı için kınayan Sarıgül, "Trump sana meydan okuyorum. Gücün yetiyorsa gel de Otlukbeli Mal Müdürünü al" dedi. Sarıgül'ün meydan okuma videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.