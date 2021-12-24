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Siyaset Mustafa Sarıgül sosyal medyanın dilinde! ‘Toplam 3 oy 2’ye düştü’
Siyaset

Mustafa Sarıgül sosyal medyanın dilinde! ‘Toplam 3 oy 2’ye düştü’

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün TikTok’taki videosu alay konusu oldu. Sosyal medyanın diline düşen Sarıgül’e ‘Toplam 3 oyu vardı, ikiye düştü’ yorumu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 15:13:00 - 2021-12-24 15:39:21

CHP’den dışlanan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, sosyal medya hesabından yayınladığı video alay konusu oldu.

Genç kitleye ulaşmak için taktik değiştiren Sarıgül, ahlaksız videoların paylaşıldığı TikTok’u gözüne kestirdi.

TikTok üzerinden yayınladığı son videoda Sarıgül,  "Bu mevsimde Bolu'da turist almazsa hangi mevsimde turist olacak. Bu güzellikler nerede var soruyorum size" diyerek kendisini çeken kameraya kar topu attı.

Twitter’da da paylaşılan video için ‘Toplam 3 oyu vardı, ikiye düştü’ ifadeleri kullanıldı.

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