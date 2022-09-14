  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adnan Oktar'ın duruşmasında mide bulandıran hareket! Sen manyak mısın be bacım?

MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist Türkiye'ye getirildi İşte son görüntüleri…

Muharrem İnce, o "lidercik"le buluştu! Tutmayın küçük enişteleri

8 ortaklı 6'lı masa şimdi ayvayı yedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6’lı masa talimatı!

Halbuki iki tane heykel dikseydi ayakta alkışlarlardı! CHP halka yapılan hizmeti aşağıladı

TOKİ Başkanı, “Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?” sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Bir ilimizde petrol heyecanı! Bölge sakinleri çıkacağından emin

Alman Başbakan halkına seslendi: Zorlu kışa hazır olun

Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?
Gündem Mustafa Sarıgül öyle bir paylaşım yaptı ki... Yav bi git işine hacı
Gündem

Mustafa Sarıgül öyle bir paylaşım yaptı ki... Yav bi git işine hacı

Oy oranı bindelik dilimlerle ölçülen Mustafa Sarıgül, sosyal medyadaki şovlarına bir yenisini daha ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 13:32:00 -
Mustafa Sarıgül öyle bir paylaşım yaptı ki... Yav bi git işine hacı

Oy oranı bindelik dilimlerle ölçülen Mustafa Sarıgül, sosyal medyadaki şovlarına bir yenisini daha ekledi. Sarıgül, taşlık bir alanda adamlarına çektirdiği videoda, "Her zaman mevzideyiz, pusudayız. Neye bakıyoruz? Güzelliklere bakıyoruz. Tank olmayabilir, top olmayabilir ama yürek var ve bu taşlara bakıyoruz biz” diyerek herkesi güldürdü.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Başkanım TDP çukurda mı?” sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Sarıgül “TDP hiçbir zaman çukurda olmaz, her zaman mevzideyiz, pusudayız. Neye bakıyoruz? Güzelliklere bakıyoruz. Tank olmayabilir, top olmayabilir ama yürek var ve bu taşlara bakıyoruz biz” dedi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23