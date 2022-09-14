Mustafa Sarıgül öyle bir paylaşım yaptı ki... Yav bi git işine hacı

Oy oranı bindelik dilimlerle ölçülen Mustafa Sarıgül, sosyal medyadaki şovlarına bir yenisini daha ekledi. Sarıgül, taşlık bir alanda adamlarına çektirdiği videoda, "Her zaman mevzideyiz, pusudayız. Neye bakıyoruz? Güzelliklere bakıyoruz. Tank olmayabilir, top olmayabilir ama yürek var ve bu taşlara bakıyoruz biz” diyerek herkesi güldürdü.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Başkanım TDP çukurda mı?” sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Sarıgül “TDP hiçbir zaman çukurda olmaz, her zaman mevzideyiz, pusudayız. Neye bakıyoruz? Güzelliklere bakıyoruz. Tank olmayabilir, top olmayabilir ama yürek var ve bu taşlara bakıyoruz biz” dedi.