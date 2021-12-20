Mustafa Sarıgül muhalefetin sorununu açıkladı: Tepki var çözüm yok!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Muhalefet partileri tepki koyuyorlar, tavır koyuyorlar, gönül koyuyorlar ama ne yazık ki ortaya çözüm koyamıyorlar. Ortaya çözüm koyacak parti TDP’dir” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP'nin birinci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Ankara’da bir otelde düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

Burada il başkanlarına hitap eden Sarıgül, TDP’nin çare bulmak, umutsuzluklardan umuda çıkmak için yollarda olduğunu, Türkiye’yi sıkıntılardan çıkaracak partinin TDP olduğunu söyleyerek, “TDP’yi kurduranlar vardı, TDP’yi göreve çağıranlar vardı, bizi bu yollara düşürenler vardı. Çünkü ülkemiz iyi yönetilmiyordu. İktidar partisinin enerjisi, heyecanı azalmıştı, iktidar partisi yorulmuştu, artık iktidar partisi ülkenin koltuğunu elinden ne yazık ki çıkarmıştı. Muhalefet partileri tepki koyuyorlar, tavır koyuyorlar, gönül koyuyorlar ama ne yazık ki ortaya çözüm koyamıyorlar. Ortaya çözüm koyacak parti TDP’dir” diye konuştu.