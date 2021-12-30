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Siyaset Mustafa Sarıgül masayı yumrukladı! Şaşkına çeviren hareketler
Siyaset

Mustafa Sarıgül masayı yumrukladı! Şaşkına çeviren hareketler

TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlarla uzun süre konuşulan Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'ün son videosu gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:01:00 -

TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündem olan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez masayı yumrukladı ve "Güneşi görmek istiyorsan, gölgeden çekileceksin" dedi. Partililer de Sarıgül'ü alkışladı.

Görüntüler partisinin Sivas İl Başkanlığı binasında kaydedildi. Sarıgül'ün Tiktok hesabından paylaştığı video 1.8 milyondan fazla izlendi.

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