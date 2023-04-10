Mustafa Sarıgül koltuğu kapınca HDP'yi güzelledi!
CHP'nin Erzincan birinci sıra milletvekili adayı olan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, koltuğu kaptıktan sonra ilk iş olarak HDP'yi güzelledi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listesine girerek Erzincan birinci sıra milletvekili adayı oldu.
Koltuğu kaptıktan sonra Sarugül'ün ilk işi HDP'yi güzellemek oldu.
Mustafa Sarıgül aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu ile anlaşan HDP'yi şöyle destekledi:
6-7 milyon oy almış bir siyasi parti olan HDP’yi siyasi sistemden dışlamaya çalışmak doğru bir davranış değildir. HDP üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu’na yüklenenlere soruyorum; Kürt kökenli seçmen, size oy verirse sorun olmuyor da başka partiye, başka adaya oy verirse mi sorun oluyor? Kimse iki yüzlü siyaset yapmasın.
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