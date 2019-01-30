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Mustafa Sarıgül DSP'nin Şişli adayı oldu

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
Mustafa Sarıgül DSP'nin Şişli adayı oldu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar az sonra...

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
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