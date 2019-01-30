Mustafa Sarıgül DSP'nin Şişli adayı oldu CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Ayrıntılar az sonra...

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