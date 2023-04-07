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Gündem Mustafa Sarıgül destekleyeceği adayı açıkladı
Gündem

Mustafa Sarıgül destekleyeceği adayı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 14:23:00 -
Mustafa Sarıgül destekleyeceği adayı açıkladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ziyaretlerini sürdüren Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün bir araya gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beşiktaş'taki çalışma ofisinde yapılan basın toplantısında, parti olarak destekleyecekleri adayı açıkladı.

Sarıgül "6 Nisan tarihinde toplanan Türkiye Değişim Partisi Parti Meclisi güncel ve siyasi gelişmeleri görüşmüş; 14 Mayıs seçimlerinde yapılacak olan seçimlerle ilgili aşağıdaki şu kararları kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır. Türkiye Değişim Partisi olarak, kurulduğumuz günden bu yana tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayanan demokratik parlamenter sistemden yana olduğumuzu her fırsatta anlattık. Bütün gücü, bir kişide toplayan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' hem devletin işleyişine, hem siyasete hem de ekonomiye ciddi sıkıntılar vermiştir" dedi.

Kılıçdaroğlu'na cilalama yapan Sarıgül, "Bir sonraki seçimlerde demokratik parlamenter sistemle Türkiye normalleşmelidir. 2023 Türkiye'sinin ihtiyacı demokratik parlamenter sistemdir. Sayın Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı kişiliği, demokrat tavrı, devlet yönetimindeki tecrübesiyle. demokratik parlamenter sisteme geçişi sağlayacak en iyi adaydır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin yüzde yüzünü kucaklayacağına, kendisine oy versin, oy vermesin, herkesin cumhurbaşkanı olacağına ve tarafsızlığına inanıyoruz. Bu gerekçelerle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Değişim Partisi olarak almış olduğumuz parti meclisi kararı gereği, teşkilatlarımızla yaptığımız görüşme gereği, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimler ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Kılıçdaroğlu'na başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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Yorumlar

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BATIL KÜFÜR TEK MİLLETTİR MALESEF

Gültekin

Sarıgül gibi bir siyasetçiye, hangi adayı destekleyeceksiniz sorusu, ona hakarettir, çünkü ondan başka ne tür destek beklenirdi ki, bunlar gördüğü varlıkları inkar eden adamlardır.
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